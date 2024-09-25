«داو جونز» يحلّق.. والأسهم الصينية لأعلى مستوى في 4 سنوات

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعاً طفيفاً، الثلاثاء، مع بحث المستثمرين عن مؤشرات على الخطوة التالية، التي قد يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، فيما تلقت أسهم السلع الأساسية دفعة بعد أن كشفت الصين عن حزمة تحفيز ضخمة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 50 نقطة، أو 0.16 في المئة، عند إلى 42,200 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.1 نقاط، أو 0.16 في المئة، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 72.2 نقطة، أو 0.40 في المئة.

وأدت المكاسب إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بنحو 1.5% خلال الشهر، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.4% و1.7% على التوالي. وارتفعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات أمس بدعم من إعلان المصرف المركزي عن حزمة إجراءات للتيسير النقدي ودعم القطاع العقاري المتعثر، ما عزز آمال المستثمرين تجاه آفاق تعافي النشاط الاقتصادي بعد ما أصابه من ضعف في حقبة ما بعد الوباء.

وسجل مؤشر CSI 300 في الصين أفضل يوم له منذ أكثر من 4 سنوات بعد أن أعلنت بكين سلسلة من تدابير التيسير النقدي في مؤتمر صحفي نادر لمحافظ البنك المركزي بان جونشنغ.

كذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية بعدما دعمت إجراءات التحفيز في الصين أسهم شركات السلع الفاخرة والتعدين.وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 520.40 نقطة خلال التداولات، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.5% ليكون الأفضل أداءً بين نظرائه. وارتفع داكس الألماني 0.84% وفوتسي الإيطالي 0.74%.وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.4%.

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