«فيتش»: «الاحتياطي» سيخفّض الفائدة 0.50 % بنهاية 2024

المصدر: (دبي - وكالات)

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تتوقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني انخفاض النطاق الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى 4.5% بحلول نهاية هذا العام، وإلى 3.5% بحلول نهاية عام 2025.

وأوضحت، أنها تتوقع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعي نوفمبر وديسمبر، على أن يعقب ذلك بأربعة قرارات مماثلة خلال عام 2025.

وأشارت إلى أن خفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية تجاوز توقعاتها الاقتصادية، وقالت إنه من الصعب تبرير حجم هذه الخطوة استناداً إلى البيانات الاقتصادية الواردة.

وظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للخدمات مرتفعاً عند 4.9% على أساس سنوي في أغسطس، لكن يبدو أن القرار يعكس تقييم المخاطر استجابة لديناميكيات سوق العمل الأخيرة، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 3.7% في ديسمبر 2023. وفي حين لا تتوقع «فيتش» تدهوراً حاداً في سوق العمل الأمريكية، أضافت أن سعر الفائدة المحايد - لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده – سيبلغ 3% بحلول يونيو 2026.

والجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض للفائدة منذ عام 2020.

يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التثبيتات التي دامت لأربعة اجتماعات متتالية، ويعكس استجابة للبيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تراجعاً في النشاط الاقتصادي وزيادة في طلبات البطالة.

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