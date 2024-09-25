«تليغرام» ستشارك المزيد من بيانات المستخدمين مع جهات إنفاذ القانون

المصدر: (باريس - د ب أ)

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أعلن مؤسس خدمة الرسائل «تليغرام»، بافيل دوروف، أن المنصة ستشارك مزيداً من المعلومات مع جهات إنفاذ القانون. وقال دوروف إن خاصية البحث في «تليغرام» «قد أُسيء استخدامها من قبل أشخاص انتهكوا شروط الخدمة الخاصة بنا لبيع سلع غير قانونية».

وأوضح دوروف أن الشركة ستقوم من الآن بتزويد السلطات المعنية برقم الهاتف وعناوين (آي بي) للأشخاص الذين ينتهكون قواعد المنصة استجابة لطلبات قانونية صالحة. وأضاف: «يجب أن تردع هذه التدابير المجرمين». وتابع: «بحث تليغرام مخصص لإيجاد الأصدقاء واكتشاف الأخبار، وليس للترويج للسلع غير القانونية. لن نسمح للأشخاص السيئين بتعريض نزاهة منصتنا لمخاطر من أجل ما يقرب من مليار مستخدم». وتم اعتقال دوروف في فرنسا في أغسطس الماضي بتهمة عدم التصرف ضد المجرمين الذين يستخدمون التطبيق.

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