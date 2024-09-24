وول ستريت ترتفع .. وداو جونز يحلق إلى أعلى مستوى

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف الثلاثاء مع بحث المستثمرين عن مؤشرات على الخطوة التالية التي قد يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما تلقت أسهم السلع الأساسية دفعة بعد أن كشفت الصين عن حزمة تحفيز ضخمة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 50 نقطة، أو 0.16 بالمئة، عند إلى أعلى مستوى عند 42,200 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.1 نقطة، أو 0.16 بالمئة.

فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 72.2 نقطة، أو 0.40 بالمئة.

وأدت مكاسب الثلاثاء إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بنحو 1.5% خلال الشهر. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.4% و1.7% على التوالي.

وتأتي بعض هذه المكاسب في ظل تنامي آمال المستثمرين في أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأرباح.

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