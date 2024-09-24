الأسهم الصينية تسجل أفضل أداء يومي منذ 4 سنوات وترتفع 4%

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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ارتفعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات الثلاثاء، بدعم من إعلان المصرف المركزي عن حزمة إجراءات للتيسير النقدي ودعم القطاع العقاري المتعثر، ما عزز آمال المستثمرين تجاه آفاق تعافي النشاط الاقتصادي بعد ما أصابه من ضعف في حقبة ما بعد الوباء.

وسجل مؤشر CSI 300 في الصين أفضل يوم له منذ أكثر من 4 سنوات بعد أن أعلنت بكين سلسلة من تدابير التيسير النقدي في مؤتمر صحفي نادر لمحافظ البنك المركزي بان جونشنغ.

وارتفع المؤشر بنسبة 4.33%، محققاً أفضل يوم له منذ يوليو 2020، ليغلق عند 3351.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنحو 4% بعد القرار، وهو أيضاً في طريقه لأفضل يوم له منذ أكثر من 7 أشهر بعد إحاطة بنك الشعب الصيني.

وسيخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، رغم أنه لم يقدم جدولاً زمنياً محدداً. كما أعلن أنه سيخفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام من 1.7% إلى 1.5%. وقال بان أيضاً إن السلطات يمكن أن تخفض سعر الفائدة الأساسي للقروض بمقدار 0.2 إلى 0.25 نقطة مئوية، دون تحديد ما إذا كان يشير إلى عام واحد أو 5 سنوات. ويبلغ معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة عام واحد حالياً 3.35% و3.85% لمدة 5 سنوات. وتشمل التدابير الأخرى أيضاً خفض المدفوعات الأولية لشراء المنزل الثاني، إضافة إلى تريليون يوان (141.78 مليار دولار) من الأموال طويلة الأجل.

وعلى صعيد آخر، صعدت أسهم شركات السيارات الصينية غير متأثرة بمقترحات الإدارة الأمريكية لحظر المركبات التي تحتوي على برمجيات أو أجهزة صينية وروسية الصنع.

وأنهى سهم «بي واي دي» المدرج في شنتشن الجلسة مرتفعاً بنسبة 1.72% إلى 254.29 يوان، وصعدت أسهم «لي أوتو» و«جيلي» و«ليب موتور» المتداولة في هونج كونج بنسبة 10.93% 3.93% و6.1% على الترتيب.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية في سوق المعاملات الفورية بنسبة 0.19% إلى 7.0386 يوان خلال التداولات.

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