الدولار الأسترالي يصل لأعلى مستوى في 2024 واليوان عند ذروة 16 شهراً

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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ارتفع الدولار الأسترالي الثلاثاء إلى أعلى مستوى هذا العام وسط إصرار البنك المركزي على كبح جماح التضخم، بينما قفز اليوان إلى أعلى مستوى في 16 شهراً بعدما اتخذت الصين خطوات تحفيزية جديدة.

وثبت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكن المتعاملين الذين كانوا يأملون سماع أي تلميحات عن موعد خفض أسعار الفائدة أصيبوا بخيبة أمل مع تأكيد البنك المركزي على أنه «لا يزال مصمماً على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف»، وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يظل خياراً مطروحاً.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي. جي «قرار بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم يرقى إلى مستوى التمسك بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يتفق مع وجهة نظرنا بأن الوقت لا يزال مبكراً جداً للتحول إلى تيسير السياسة النقدية».

وأضاف «غير أن التحول قد يحدث بسرعة كبيرة.. ونعتقد أن احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر غير وارد حالياً».

كما أن الدولار الأسترالي، الحساس للتوقعات بشأن الاقتصاد الصيني، تلقى بعض الدعم الإضافي من الإجراءات التحفيزية التي أعلن عنها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).

وارتفع الجنيه الأسترالي 0.46 بالمئة إلى 0.68695 دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر، ثم قلص مكاسبه إلى 0.68435 دولار خلال التداولات بعدما قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن رفع أسعار الفائدة لم يناقش صراحة في الاجتماع.

وارتفع اليوان بفضل إجراءات تحفيزية جديدة اتخذتها الصين، وتشمل خفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بنحو 50 نقطة أساس، والإشارة إلى مزيد من الخفض المحتمل في أسعار الفائدة على الإقراض، إضافة إلى تدابير لدعم سوق العقارات.

ورغم أن اليوان انخفض في البداية خلال التعاملات الخارجية بعد الإعلان عن الإجراءات، ارتفع بعد ذلك 0.38 بالمئة إلى 7.0310 مقابل الدولار مع تحول التركيز إلى احتمالات زيادة النمو.

وهبط الين 0.36 بالمئة إلى 144.12 أمام الدولار بعد أن أكد محافظ بنك اليابان (المركزي) كازو أويدا أن البنك «يمكن أن يقضي وقتاً» في مراقبة التطورات في الأسواق والاقتصادات الخارجية قبل تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وسجل 1.1117 دولار.

ووصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في عامين ونصف مع تبني بنك إنجلترا الأسبوع الماضي موقفاً أقل من بنك الاحتياطي الاتحادي أو البنك المركزي الأوروبي تجاه التيسير النقدي. وارتفع 0.09 بالمئة إلى 1.3360 دولار. وبلغ في وقت سابق 1.3366 دولار لأول مرة منذ مارس 2022.

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