أسهم أوروبا تصعد بدعم من حزمة التحفيز الصيني وأداء أسهم السلع الفاخرة

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بعدما دعمت إجراءات التحفيز في الصين أسهم شركات السلع الفاخرة والتعدين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 520.40 نقطة خلال التداولات، وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.5 بالمئة ليكون الأفضل أداءً بين نظرائه.

كما ارتفع داكس الألماني 0.84% وفوتسي الإيطالي 0.74%.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.4 بالمئة، بدعم من صعود أسهم شركات التعدين بفضل خطط التحفيز الصينية.

وأعلنت الجهات التنظيمية الصينية الثلاثاء عن أكبر إجراءات للتحفيز النقدي ودعم سوق العقارات منذ الجائحة، إذ خفضت احتياطيات البنوك بمقدار 50 نقطة أساس مع خفض أسعار الرهن العقاري.

وكانت أسهم شركات السلع الفاخرة، التي تعتمد بشكل كبير على إنفاق المستهلكين الصينيين، أكبر الرابحين على المؤشر.

وحققت أسهم إل.في.إم.إتش وإيرميس وكيرينج وديور مكاسب تتراوح بين 3.8 بالمئة وأربعة بالمئة.

وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ قفز 4.4 بالمئة بعد أن بلغت أسعار النحاس أعلى مستوى في شهرين بدعم من إجراءات الصين وتحسن الطلب في المنطقة.

وعلى صعيد الشركات، هوى سهم شركة الهندسة البريطانية سميثز جروب 6.7 بالمئة بعد أن جاءت أرباحها السنوية أقل من التقديرات.

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