تباطؤ نشاط الاقتصاد الأمريكي في سبتمبر

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تباطأ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال شهر سبتمبر، كما اتسعت فجوات النمو بين القطاعات مع انكماش قطاع التصنيع بأعمق وتيرة منذ يونيو 2023.

وبحسب القراءة الأولية ضمن مسح لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال»، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب عند 54.4 نقطة خلال سبتمبر، من قراءة الشهر السابق البالغة 54.6 نقطة، وهو أدنى مستوى خلال شهرين.

بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي هذا الشهر عند 47 نقطة من قراءة أغسطس البالغة 47.9 نقطة، خلافاً لتوقعات رجحت ارتفاعه إلى 48.6 نقطة، ليسجل القطاع أدنى مستوى للنشاط خلال 15 شهراً. وانخفض مؤشر مدير المشتريات الخدمي إلى 55.4 نقطة خلال الشهر الجاري، من قراءة أغسطس البالغة 55.7 نقطة، في مقابل توقعات رجحت تسجيله 55.3 نقطة، وهو أدنى مستوى للنشاط خلال شهرين.

وأظهرت البيانات الصادرة ارتفاع متوسط أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة منذ مارس.

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