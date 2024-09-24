«أبولو» و«كوالكوم» تتنافسان على «إنتل»

المصدر: (نيويورك - بلومبرغ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرضت شركة «أبولو غلوبال مانجمنت»، استثمار مليارات الدولارات في شركة الرقائق العملاقة «إنتل»، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وهي خطوة تعبّر عن الثقة في خطة التحول التي تنفذها شركة صنع الرقائق.

وأشارت «أبولو»، المتخصصة في إدارة الأصول البديلة، خلال الأيام الماضية، إلى رغبتها في إجراء استثمار شبيه بحقوق الملكية بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً في «إنتل»، بحسب أحد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، خلال مناقشة معلومات سرية.

وأفادت المصادر بأن المديرين التنفيذيين في صانعة الرقائق، يدرسون عرض «أبولو» حالياً. ولم يجرِ التوصل إلى أي اتفاق نهائي بعد، كما قد يتغير حجم الاستثمار المحتمل، أو تنهار المفاوضات، ما قد لا يؤدي إلى إبرام صفقة، بحسب الأشخاص.

ويأتي هذا التطور، بعدما قدمت شركة «كوالكوم»، الواقع مقرها في سان دييغو، عرض استحواذ غير رسمي على «إنتل»، وفق تصريحات أشخاص مطلعين على الأمر، ما يعزز فرص إبرام واحدة من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ على الإطلاق. ورفض ممثلو «أبولو» و«إنتل» التعليق.

وتعمل «إنتل» تحت إدارة الرئيس التنفيذي، بات غلسينغر، على تنفيذ خطة باهظة التكلفة لتجديد نفسها، وجذب منتجات وتقنيات جديدة، وعملاء جدد. وأفضت هذه المبادرة إلى تدهور متتالٍ في الأرباح، ما قوّض الثقة فيها، وخفض قيمة الشركة السوقية بعشرات المليارات من الدولارات. ورغم أن «أبولو» تشتهر حالياً باستراتيجيات الاستثمار في التأمين، والاستحواذات، والائتمان، إلا أن الشركة بدأت نشاطها في تسعينيات القرن الماضي، كشركة متخصصة بالاستثمار في الشركات المتعثرة.

وخاضت «أبولو» -التي يقع مقرها في نيويورك- تجربة أخرى في مجال صنع الرقائق، حيث قادت استثمارات بقيمة 900 مليون دولار في شركة «ويسترن ديجيتال»، عبر شراء أسهم ممتازة قابلة للتحويل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز