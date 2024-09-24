الين يواصل الهبوط.. وبتكوين تقفز إلى 64 ألف دولار

المصدر: (سنغافورة - رويترز)

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ارتفعت عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى في شهر، أمس، لتواصل موجة صعود أعقبت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي بينما واصل الين التراجع في تداولات ضعيفة بسبب عطلة في اليابان. وصعد الدولار أمام الين الأسبوع الماضي بعد قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 144.50 يناً. وتداول الدولار عند 144.16 يناً.

وأبقى بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفعها مجدداً. وأدى القرار الذي جاء بعد أيام قليلة من خفض الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس إلى إنهاء سلسلة مكاسب كبيرة حققها الين هذا الشهر. وارتفعت العملة اليابانية 1.4% في سبتمبر.

وارتفعت بتكوين 1.8% إلى 63954 دولاراً، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهر. وصعدت عملة إيثر المشفرة أيضاً 3% إلى 2660.30 دولاراً، بالقرب من أعلى مستوى منذ أواخر أغسطس. وصعد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.68355 دولار، ليوسع مكاسب بلغت 3% في أقل من أسبوعين. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، مستوى 100.75 ليستمر فوق أدنى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي. واستقر اليورو عند 1.1165 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني الذي جرى تداوله عند 1.3315 دولار، ليظل قريباً من المستويات المرتفعة التي سجلها يوم الجمعة بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة البريطانية القوية.

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