«سامسونغ» و«أبل» تواصلان الهيمنة على سوق الهواتف

المصدر: (دبي - وكالات)

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تواصل سامسونغ وأبل الهيمنة على السوق العالمي للهواتف الذكية، وذلك وفقاً لتقرير IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker، للربع الثاني من عام 2024. مع تنافس قوي بين الشركات، استمرت سامسونغ في الصدارة بحصة سوقية بلغت 18.9%، بينما حلت أبل إلى المرتبة الثانية بنسبة 15.8%.

وعلى الرغم من تصدرها العالمي، فقد شهدت سامسونغ انخفاضاً في حصتها السوقية على مدار العقد الماضي من 24.8% إلى 18.9%. ويعود هذا الانخفاض إلى التوسع العالمي لأبل، والمنافسة المتزايدة من الشركات الصينية، مثل شاومي، وفيفو وأوبو. وتسيطر شركة سامسونغ حالياً على الحصة الأكبر من سوق الهواتف الذكية في 38 دولة حول العالم، متجاوزة شركة أبل التي تتصدر السوق في 16 دولة.

مع استمرار المنافسة في سوق الهواتف الذكية، تبقى سامسونغ وأبل في طليعة المشهد، بفضل تقديمهما ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة، بينما تزداد المنافسة من الشركات الصينية الصاعدة. وكشفت التقارير الصادرة أن مبيعات «آيفون 16» الجديد في الأسبوع الأول من إطلاقه، جاءت أقل من التوقعات، وانخفضت بنسبة 12%، بالمقارنة مع الأسبوع الأول من إطلاق آيفون 15 العام الماضي.

وأطلقت أبل نظام iOS 18‏، أكبر إصدار يتميز بمزيد من خيارات التخصيص، وأكبر إعادة تصميم على الإطلاق لتطبيق الصور، وطرقاً جديدة لإدارة الرسائل الواردة في تطبيق البريد، وتطبيق الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وغير ذلك الكثير

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