أعلى مستوى للمكاتب الشاغرة في سنغافورة منذ 2022

المصدر: (سنغافورة - د ب أ)

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تظهر سوق المكاتب الرئيسة في سنغافورة، علامات تراجع، حيث أدت الزيادة في توفير مساحات مكاتب جديدة، إلى ارتفاع عدد المكاتب الشاغرة إلى أعلى مستوى لها خلال نحو عامين، في الوقت الذي بدأ فيه ارتفاع أسعار الإيجارات يفقد زخمه.

وارتفعت معدلات المكاتب الشاغرة، في ما يسمى بمكاتب الفئة الأولى في منطقة الأعمال المركزية بالمركز المالي، للربع الثاني على التوالي، لتصل إلى 8.3% في الفترة من يوليو - سبتمبر، وفقاً للبيانات التي أصدرتها شركة الاستشارات العقارية، جونز لانج لاسال.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة قولها: إن هذا هو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2022. وأضافت الشركة أن الإيجار الفعلي الإجمالي للمساحات، ظل دون تغيير عند 11.50 دولاراً سنغافورياً (8.90 دولارات) شهرياً، للقدم المربعة، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد زيادة بنسبة 0.7% في الربع السابق.

ويعود الارتفاع في عدد المكاتب الشاغرة إلى حد كبير، إلى افتتاح مبنى جديد مخصص للمكاتب، أبراج (أي أو أي سنترال بوليفارد)، والذي يحتوي على حوالي 1.26 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية. لكن شركة جونز لانج لاسال، قالت: «إن التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتأخير في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أثرا أيضاً في الطلب على المكاتب في سنغافورة».

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