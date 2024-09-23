وول ستريت ترتفع.. والتركيز على تعليقات صناع السياسات

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين إلى تعليقات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وبيانات اقتصادية من المقرر صدورها هذا الأسبوع، بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 60 نقطة، أو 0.15 في المئة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 9.3 نقاط، أو 0.16 في المئة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 46.6 نقطة، أو 0.26 في المئة.

وقال مدير محفظة ثورنبرج لإدارة الاستثمار، براين بوريل، من المؤكد أن الأسهم ستظل متيقظة، بشكل خاص تجاه أي بيانات اقتصادية من شأنها أن تدفع الآمال في الهبوط السلس.

وأضاف بوريل: نحن ندخل فترة، حيث ستكون هناك مخاطر انتخابية، وسينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي في البيانات، وخاصة أسواق العمل، حيث نرى ضعفاً، خاصة في الطرف الأدنى من الولايات المتحدة، سيكون هناك توازن بين تخفيف الظروف المالية، وخفض أسعار الفائدة، الذي نشهده مع ضعف سوق العمل.

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