المصدر: لندن - (د ب أ)

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نما النشاط عبر القطاع الخاص البريطاني بوتيرة بطيئة في سبتمبر فيما تراجعت الضغوط التضخمية عبر قطاعات من الاقتصاد، بحسب بيانات جديدة إرشادية.

وسجل مؤشر إس أند بي جلوبال لمديري المشتريات المركب البريطاني، قراءة بواقع 52.9 نقطة في سبتمبر بتراجع من 53.8 نقطة في أغسطس.

وتستند الأرقام الأولية إلى بيانات مبدئية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

تشير القراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط بينما تشير القراءة أكثر من 50 نقطة إلى الانتعاش.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاريين في «إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» إن البيانات تظهر «نمو اقتصادي قوي يصاحبه تراجع الضغوط التضخمية».

وأضاف «وبالتالي تشير البيانات إلى «هبوط ناعم» للاقتصاد البريطاني حيث تظهر مكافحة التضخم علامات متزايدة على الفوز دون أن يسبب رفع معدلات الفائدة تراجعا».

والأسبوع الماضي، فضل البنك المركزي البريطاني الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي عند 5 %، فيما حث صناع السياسات بتوخي بالحذر في تيسير السياسة النقدية بسرعة كبيرة حتى يتأكدون من القضاء على الضغوط التضخمية بالكامل.

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