ارتفاع قياسي للذهب فوق مستوى 2525 دولاراً

المصدر: نيويورك - رويترز

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سجل الذهب ارتفاعاً قياسياً في المعاملات الفورية ويبلغ 2625.71 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وقفزت أسعار الذهب خلال تعاملات، الإثنين، بعدما خفض الفيدرالي معدل الفائدة لأول مرة في 4 سنوات، وعلامات تشير إلى أن المزيد من التخفيضات يلوح في الأفق، ومع متابعة آخر مستجدات التوترات الجيوسياسية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.22 بالمئة إلى مستوى جديد عند 2656.1 دولاراً.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء. وتوقع البنك حدوث خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.06 دولاراً للأونصة. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 967.81 دولار، وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1053.67 دولار.

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