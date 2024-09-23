الحذر يسيطر على المستثمرين في الأسهم الأوروبية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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سيطر الحذر على المستثمرين في الأسواق الأوروبية، الاثنين، قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة في المنطقة خلال الأسبوع.

وخلال التداولات استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 514.43 نقطة، مرتفع هامشياً بنسبة 0.22%، كما ارتفع داكس الألماني 0.31% وفاينانشال تايمز البريطاني 0.26%، فيما تراجع كاك الفرنسي 0.35% وفوتسي الإيطالي 0.23%.

وصعد سهم شركة توتال إنرجيز بنحو واحد بالمئة بعد أن قالت شركة النفط العملاقة إنها ستوفر ما يصل إلى 1.5 مليون طن من وقود الطيران المستدام لمجموعة إير فرانس - كيه.إل.إم.

وانخفض سهم كوميرتس بنك الألماني 4.4 بالمئة بعد أن قالت الحكومة إنها ستحتفظ بحصتها البالغة 12 بالمئة في البنك، مما سيوقف أي اندماج مع يوني كريديت الإيطالي.

وهبط سهم أسترازينيكا واحدا بالمئة بعد نتائج ضعيفة حققها عقار تجريبي لعلاج سرطان الثدي تنتجه الشركة.

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