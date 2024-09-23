99 % من الشركات تستثمر بالبيانات والذكاء الاصطناعي

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة «ماسترسكول» أن 99 % من الشركات تستثمر في البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ أفاد أكثر من 62% من الشركات في الاستطلاع بتنفيذ استثمارات تزيد على 50 مليون دولار، وهذا يعني أنه في جميع أنحاء العالم، يتم استثمار مليارات الدولارات في البيانات والتكنولوجيا المستخدمة لتسخير قوتها.

وتواصل الشركات ضخ استثمارات ضخمة في هذين الموردين الثمينين، لكن ما يجعل البيانات قيّمة ليس ندرتها، بل الإمكانات التي توفرها.

فعلى عكس المعادن الثمينة مثل الذهب والنفط، فإن البيانات تتوفر بكثرة، ويتم في كل عملية بحث على الإنترنت أو نمط قيادة جمع البيانات بشكل مستمر، وتخزن الشركات الكبرى مثل جوجل وأمازون ما يقدر بنحو 1200 بيتابايت من البيانات، وهذا الرقم في تزايد مستمر.

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