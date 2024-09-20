«نيكاي» يغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين مع تقدم أسهم التصدير

المصدر: طوكيو - رويترز

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سجل المؤشر نيكاي الياباني أمس أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوعين، بدعم من تقدم أسهم شركات التصدير بفعل تراجع الين مقابل الدولار وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع في المستقبل.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 2.13 بالمئة إلى 37155.33 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ الثالث من سبتمبر. وارتفع الدولار الأمريكي بشكل كبير الخميس متعافياً من تراجع طفيف في أعقاب الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية الذي كانت الأسواق تتوقعه بالفعل.

وارتفع الدولار أمام الين 1.2 بالمئة، وبلغ أعلى مستوى خلال الجلسة 143.95 في وقت سابق. وأرجع فوميو ماتسوموتو كبير المحللين في أوكاسان للأوراق المالية مكاسب الدولار إلى توقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل، والتصريح الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أداء أكبر اقتصاد العالم ليس سيئاً كما كانت الأسواق تخشى.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري «توقعت السوق ارتفاع الين بعد خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس مع انخفاض الأسهم المحلية لكن ما حدث هو أن الين تراجع».

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.01 % إلى 2616.87 نقطة، مع ارتفاع سهم تويوتا موتور 5 % ليقدم أكبر دفعة للمؤشر، وارتفع سهم هوندا موتور 3.35 بالمئة. وخسر سهم تويوتا 9.95 % وهوندا 5.29 % منذ بداية الشهر.

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