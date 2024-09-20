«فقاعة» إنفيديا.. السهم يخسر 142 مليار دولار في 4 أيام

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تراجع سهم إنفيديا بنسبة 1.9 % في جلسة الأربعاء مسجلاً رابع خسارة يومية على التوالي لتفقد الشركة 142 مليار دولار من قيمتها السوقية في 4 أيام. وقالت شركة «إليوت مانجمنت» إن سهم إنفيديا داخل «فقاعة» وأن تقنية الذكاء الاصطناعي التي تسببها «مبالغ فيها»، وفقاً لرسالة اطلعت عليها صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وأثارت إليوت مخاوف بشأن طول عمر عمليات الشراء الكبيرة الحجم لوحدات معالجة الرسومات (GPUs) الخاصة بشركة إنفيديا من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يشير إلى أن أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة، بما في ذلك إنفيديا نفسها، في «قلب الفقاعة».

وأشار صندوق التحوط إلى أن الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه مع وجود العديد من التطبيقات غير الجاهزة لوقت الذروة. وقالت «إليوت مانجمنت» إن العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لن تكون أبداً فعالة من حيث التكلفة، ولن تعمل بشكل صحيح بالفعل، أو أنها ستستهلك الكثير من الطاقة، أو ستثبت أنها غير جديرة بالثقة».

يأتي هذا التعليق في الوقت الذي واجهت فيه أسهم شركات الرقائق، التي ارتفعت بسبب الضجة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، انتكاسات في الآونة الأخيرة وسط مخاوف بشأن استدامة استثمارات الشركات الكبيرة.

وتعتقد «إليوت مانجمنت» أن الذكاء الاصطناعي لم يحقق بعد المكاسب الإنتاجية الكبيرة التي وعد بها، مشيرة إلى أن هناك استخدامات حقيقية أخرى يمكنه أن يقوم بها بخلاف تلخيص ملاحظات الاجتماعات وإعداد التقارير والمساعدة في الترميز الحاسوبي. وخلصت«إليوت مانجمنت» إلى أن الفقاعة الحالية قد تنفجر إذا أعلنت شركة «إنفيديا» عن نتائج مالية مخيبة للآمال.

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