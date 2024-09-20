الذهب يلمع بعد الخفض الكبير للفائدة الأمريكية

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ارتفعت أسعار الذهب الخميس بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة بدعم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

وخلال التداولات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2571.40 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2599.92 دولاراً الأربعاء.

لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 0.1 بالمئة إلى 2595.90 دولاراً. وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ 50 نقطة أساس.

ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً إلى أن يصبح استثماراً مفضلاً في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 30.67 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 1.2بالمئة إلى 980.40 دولاراً والبلاديوم 0.48 بالمئة إلى 1067 دولاراً.