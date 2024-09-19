10 % نمواً بأعداد المسافرين عالمياً إلى 9.5 مليارات في 2024

المصدر: مونتريال - وام

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توقع مجلس المطارات الدولي نمو حركة المسافرين عالمياً بواقع 10 %، خلال عام 2024، لتصل إلى 9.5 مليارات راكب. جاء ذلك في تقريره السنوي عن حركة المطارات العالمية 2024، والذي يعتمد على بيانات مستخلصة من أكثر من 2700 مطار في أكثر من 180 دولة وإقليماً حول العالم.

وقال جاستن إرباتشي، المدير العام لمجلس المطارات الدولي، إن تقرير حركة المطارات السنوي سلط الضوء على مرونة وتكيف صناعة الطيران العالمية، وأظهر قدرة المجلس على توقع وتحليل اتجاهات الصناعية بدقة.

وكشف التقرير أن حركة الركاب العالمية في عام 2023 بلغت 8.7 مليارات بزيادة قدرها 30.6 % مقارنة بعام 2022، مع تعافٍ نسبته 95 % مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة أي عام 2019.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن إجمالي حركة الركاب المتوقعة في 2024 تعادل 104 % من مستويات عام 2019، وتوقع المجلس أن تصل حركة الركاب الدولية إلى 4.1 مليارات بحلول نهاية 2024، وهو ما يمثل 43 % من إجمالي الركاب، فيما يتوقع أن تصل حركة الركاب المحلية إلى 5.4 مليارات بحلول نهاية عام 2024، ما يشكل 57 % من إجمالي حركة الركاب عالمياً.

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