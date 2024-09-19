أسهم أوروبا ترتفع مع بدء المركزي الأمريكي دورة خفض الفائدة

المصدر: عواصم - (رويترز)

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قفزت الأسهم الأوروبية واحداً بالمئة الخميس بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وأشار إلى احتمال تبني المزيد من التيسير النقدي، مما أثار الآمال في تخفيف الضغوط الاقتصادية.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة إلى 519.15 نقطة مع صعود جميع القطاعات باستثناء أسهم الاتصالات التي تراجعت 0.6 بالمئة.

كما ارتفع داكس الألماني 0.71% وفاينانشال تايمز البريطاني 0.90% وكاك الفرنسي 1.20% وفوتسي الإيطالي 0.67%.

بدأ البنك المركزي الأمريكي دورة التيسير النقدي الأربعاء بخفض كبير جعل سعر الفائدة القياسي يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن خفض الفائدة يظهر التزام صناع السياسات بالحفاظ على انخفاض مستويات البطالة، خصوصاً بعد تراجع التضخم.

وارتفع سهم نيكست 4.4 بالمئة مع توجه الشركة البريطانية لبيع الملابس إلى تحقيق ربح سنوي يقارب مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) بعدما رفعت توقعاتها للمرة الثانية في شهرين.

وصعد سهم أوكادو جروب البريطانية لبيع البقالة عبر الإنترنت 12.6 بالمئة بعد أن رفعت أوكادو ريتيل توقعاتها للفترة 2023-2024 بعد ارتفاع إيراداتها 15.5 بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة آي.جي 2.7 بالمئة بسبب تداول سهم الشركة دون الحق في أحدث توزيعات أرباح لها.

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