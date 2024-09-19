ترامب يتهم الاحتياطي الفيدرالي بأنه مسيّس.. «كان خفضاً كبيراً»

المصدر: واشنطن - وكالات

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اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب الأربعاء البنك المركزي بأنه «مسيس»، وذلك بعد أن خفضت المؤسسة النقدية سعر الفائدة بشكل كبير قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وعلق المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على خفض أسعار الفائدة الذي أقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قائلاً إنه «كان خفضاً كبيراً».

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي ما يتوقع أن تكون سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، وذلك بإقراره خفضاً كبيراً على غير العادة بلغ نصف نقطة مئوية.

وقال ترامب للصحافيين «بخفض (الفائدة) بهذا القدر، وعلى افتراض أنهم لا يمارسون فقط ألاعيب سياسية، فإن الاقتصاد سيكون في حالة سيئة جداً».

وقال الرئيس الجمهوري السابق للصحافيين على هامش رحلة انتخابية إن «مثل هذا الخفض الكبير يظهر إما أن الاقتصاد في حالة سيئة للغاية وإما أنهم يلعبون ألاعيب سياسية».

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع نصف نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5 في المئة.

ويعتبر هذا الخفض نبأً ساراً للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التي تسعى لتسليط الضوء على الإنجازات الاقتصادية للرئيس جو بايدن في سباقها ضد ترامب.

وانتقد ترامب مراراً رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي عينه بنفسه، ملمحاً إلى أن قرارات البنك مسيسة، في اتهامات نفاها البنك المركزي الأمريكي بشدة.

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