نيكاي يغلق عند قمة أسبوعين مع تقدم أسهم التصدير وتراجع الين

المصدر: طوكيو - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل المؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوعين الخميس، بدعم من تقدم أسهم شركات التصدير بفعل تراجع الين مقابل الدولار وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع في المستقبل.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 2.13 بالمئة إلى 37155.33 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ الثالث من سبتمبر.

وارتفع الدولار الأمريكي بشكل كبير الخميس متعافياً من تراجع طفيف في أعقاب الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية الذي كانت الأسواق تتوقعه بالفعل.

وارتفع الدولار أمام الين 1.2 بالمئة، وبلغ أعلى مستوى خلال الجلسة 143.95 في وقت سابق.

وأرجع فوميو ماتسوموتو كبير المحللين في أوكاسان للأوراق المالية مكاسب الدولار إلى توقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل، والتصريح الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أداء أكبر اقتصاد العالم ليس سيئاً كما كانت الأسواق تخشى.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري «توقعت السوق (اليابانية) ارتفاع الين بعد خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس مع انخفاض الأسهم المحلية لكن ما حدث هو أن الين تراجع».

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.01 بالمئة إلى 2616.87 نقطة، مع ارتفاع سهم تويوتا موتور خمسة بالمئة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر، فيما ارتفع سهم هوندا موتور 3.35 بالمئة.

وخسر سهم تويوتا 9.95 بالمئة وهوندا 5.29 بالمئة منذ بداية الشهر.

وقال ماتسوموتو إن المستثمرين تجنبوا شراء أسهم شركات صناعة السيارات هذا الشهر بسبب مكاسب الين.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية مع صعود أسهم شركات الشحن 4.49 بالمئة لتكون الأفضل أداءً.

وتقدم مؤشر أسهم شركات التأمين 3.97 بالمئة مع ارتفاع عائدات السندات اليابانية، فيما ربحت أسهم شركات تصنيع السيارات 3.84 بالمئة.

وصعد سهم شركة فاست ريتيلنج، مالكة العلامة التجارية يونيكلو، 2.41 بالمئة محققة أكبر دعم للمؤشر نيكاي. وارتفع سهم طوكيو إلكترون، الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق، 2.47 بالمئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز