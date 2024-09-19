«بتكوين» بأقوى صعود يومي في شهر

المصدر: (نيويورك - بلومبرغ)

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سجل سعر «بتكوين» أقوى صعود يومي منذ أكثر من شهر، حيث ارتفع سعر أكبر عملة رقمية 6.4% إلى 61.337 دولاراً، الثلاثاء، مسجلاً أكبر ارتفاع على مدار اليوم منذ 8 أغسطس، كما صعدت أيضاً أسعار العملات المشفرة الأصغر مثل «إيثر» و«دوج كوين» و«سولانا»، واستقر سعر بتكوين، أمس، عند 59.600 دولار.

وقال شيليانغ تانغ، رئيس شركة التداول الرئيسية «أربيلوس ماركتس»: «أعتقد أن مزيجاً من الارتباط المتزايد بين العملات المشفرة والأسواق التقليدية مؤخراً يدفع سعر بتكوين إلى الارتفاع».

وأضاف تانغ: «إن إعلان شركة «مايكرو ستراتيجي» عن بيع الأوراق المالية القابلة للتحويل لشراء المزيد من «بتكوين» يعزز التفاؤل».

ويتحرك سعر «بتكوين» في نطاق عرضي ضيق إلى حد ما، منذ أن سجل مستوى قياسياً بلغ حوالي 74,000 دولار في مارس.

وقال ستيفان أوليت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «فرنت فاينانشال»: «لا تزال السوق ضعيفة نسبياً، ولا يتطلب الأمر الكثير من التحرك في أي الاتجاهين لرؤية خطوة كهذه».

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