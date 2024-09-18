22 % تراجعاً بمبيعات العقارات الفاخرة في لندن

المصدر: لندن - د ب أ

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أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات المساكن الفاخرة في لندن مع تراجع الطلب وعدد الصفقات. وبحسب أحدث تقرير صادر عن شركة العقارات البريطانية (نايت فرانك) فإن مبيعات المساكن، التي يزيد الواحد منها على 10 ملايين جنيه استرليني (13.2 مليون دولار) خلال العام المنتهي في 31 يوليو الماضي تراجعت بنسبة 22 % عن العام السابق.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن الصورة كانت أسوأ بالنسبة للمساكن الأغلى، حيث تم عقد 10 صفقات فقط خلال 12 شهراً لبيع مساكن يزيد سعر المسكن منها على 30 مليون جنيه استرليني مقابل 38 مسكناً خلال الفترة السابقة.

وبلغ إجمالي قيمة مبيعات المساكن الفاخرة في لندن خلال الـ12 شهراً حتى 31 يوليو الماضي 2.66 مليار جنيه استرليني مقابل 4.3 مليارات جنيه استرليني خلال الـ12 عشر شهراً حتى 31 يوليو 2023.

وقالت كاميلا ديل الوسيطة العقارية ومؤسسة شركة بلاك بريك: إن الثقة في قلب لندن الفاخر تتراجع بشدة، «السوق الحالي يذكرني بفترة الأزمة المالية من حيث ما نراه فيما يتعلق بقيمة المساكن المعرضة للبيع وتخفيضات الأسعار والتوتر من جانب البائعين في السوق».

في المقابل أظهرت بيانات نشرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي مع ارتفاع النشاط في السوق مبكراً قبيل فصل الخريف، الذي يشهد تقليدياً زيادة النشاط، بعد قرار بنك إنجلترا المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسية، مما أدى إلى تراجع فوائد التمويل العقاري، مع تحسن ثقة المستهلكين عقب فوز حزب العمال المعارض في الانتخابات العامة الأخيرة.

وذكر موقع رايت موف العقاري عبر الإنترنت يوم الاثنين أن أسعار المساكن زادت بنسبة 0.8 % شهرياً خلال سبتمبر الحالي، بعد تراجعها بنسبة 1.5 % خلال أغسطس الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المساكن خلال الشهر الحالي بنسبة 1.2 % بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 % خلال أغسطس.

وقال موقع رايت موف إن سبتمبر يشهد عادة ارتفاعاً شهرياً في الأسعار، لكن الزيادة خلال الشهر الحالي جاءت ضعف متوسط الزيادة في مثل هذا الشهر على المدى الطويل، حيث يأتي دعم الأسعار نتيجة ارتفاع مستوى نشاط السوق.

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