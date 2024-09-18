محكمة أوروبية تلغي غرامة قدرها 1.5 مليار يورو ضد غوغل

المصدر: لوكسمبورغ - (د ب أ)

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ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، غرامة تقدر بنحو 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) ضد غوغل، فرضتها عليها المفوضية الأوروبية، تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وحكم قضاة المحكمة، الأربعاء، بأن المفوضية الأوروبية لم تقدم أدلة كافية على أن «غوغل» أساءت استخدام مركزها المهيمن في الإعلان على محركات البحث، من خلال برنامج «أد سينس فور سيرتش» للبحث التابع للشركة.

ويعود النزاع القانوني إلى دعوى تم رفعها أمام المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا في عام 2010، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق.

وخلصت المفوضية، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، في عام 2019، إلى أن جوجل انتهكت قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي وفرضت غرامة قدرها 1.45 مليار يورو.

واستأنفت جوجل القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبة. ولا يزال من الممكن استئناف الحكم الأخير أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

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