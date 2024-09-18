الحذر يهيمن على المستثمرين في الأسواق الأوروبية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر، الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، والذي قد يكون بداية دورة التيسير النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وخلال التداولات، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.24 بالمئة بفعل تراجع أسهم الرعاية الصحية بعد تقارير تفيد بأن عقار أوزيمبك الذي تنتجه شركة نوفو نورديسك للأدوية «من المرجح للغاية» أن يكون ضمن الأدوية التي ستنخفض أسعارها.

وتراجعت أسهم شركة الأدوية الدنمركية بنحو اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة. ودفعت أسهم التكنولوجيا الأسواق إلى الانخفاض 0.31 بالمئة.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة بعد أن استقر معدل التضخم في بريطانيا عند معدل سنوي بلغ 2.2 بالمئة في أغسطس آب دون تغيير عن يوليو تموز فيما انتعش نمو الأسعار في قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب.

كما تراجع كاك الفرنسي 0.19%، فيما ارتفع هامشياً كلا من داكس الألماني 0.03% وفوتسي الإيطالي 0.05%.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم ريكيت بنكيزر 2.3 بالمئة بعد تقارير عن أن شركة السلع الاستهلاكية العملاقة بدأت محادثات مع مقدمي عروض محتملين لبيع أصولها في مجال الرعاية المنزلية. وتقدر قيمة الأصول بأكثر من ستة مليارات جنيه إسترليني (7.89 مليار دولار).

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