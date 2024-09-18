الأسهم العالمية ترتفع قبل قرار «أسعار الفائدة»

المصدر: متابعة - محمود حسن

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يترقب المستثمرون حول العالم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول أسعار الفائدة اليوم، في وقت تراهن فيه الأسواق على فرصة بنسبة 67 % لخفضها 50 نقطة أساس. ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، زادت التوقعات في السوق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتبنى خفضاً لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 67 % مقابل توقعات بنسبة 33 % بخفضها ربع نقطة مئوية.

وول ستريت

وارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مرحبة ببيانات مبيعات التجزئة مع اقتراب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوياته القياسية خلال يوم، وذلك مع انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 170 نقطة أو 0.40% إلى 41793.78 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بور 500 بواقع 22.4 نقطة أو 0.40% إلى 5655.51 نقطة. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 114.9 نقطة أو 0.65% إلى 17707.019 نقاط.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 1% بعد أن رفعت شركة التكنولوجيا العملاقة توزيعاتها النقدية الفصلية بنسبة 10.7% إلى 83 سنتاً للسهم. كما وافقت الشركة على برنامج إعادة شراء بقيمة 60 مليار دولار. وقفزت أسهم إنتل بنسبة 2.3% بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لجعل أعمالها في مجال الصب شركة تابعة. كما منحت إدارة بايدن الشركة ما يصل إلى 3 مليارات دولار من التمويل من خلال قانون الرقائق.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي خلال معظم الربع الثالث. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة الخارجية إن مبيعات التجزئة زادت 0.1 % الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالزيادة بنسبة 1.1 % في يوليو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوط مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، 0.2 % بعد ارتفاع 1% في يوليو. وتراوحت التقديرات بين خفض 0.6% وزيادة 0.6%.

أوروبا

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية، بدعم من أسهم القطاع المالي.

وخلال التداولات، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى 518.16 نقطة، وتفوق المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني على نظرائه في أوروبا بارتفاع بلغ 0.7 %.

كما ارتفع داكس الألماني 0.25% وكاك الفرنسي 0.43% وفوتسي الإيطالي 0.44%.

وتقدمت جميع القطاعات بقيادة المؤشر الفرعي لأسهم القطاع المالي الذي صعد 1% والمؤشر الفرعي لأسهم قطاع البنوك الذي تقدم 0.8 %.

وكان سهم كينج فيشر أكبر الرابحين بصعوده 6.6% بعد أن رفعت شركة التجزئة الأوروبية المتخصصة في تحسين جودة المساكن الحد الأدنى لتوقعاتها للأرباح للعام بأكمله.

وارتفع سهم شركة باري كاليبو السويسرية البلجيكية لصناعة الشوكولاتة 6.2% بعد أن رفع بنك باركليز تصنيف السهم.

اليابان

وانخفض المؤشر نيكاي الياباني، أمس، متأثراً بمخاوف بشأن ارتفاع الين. وأغلق نيكاي منخفضاً 1% إلى 36203.22 نقاط، بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 2%. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 %.

كانت الأسواق اليابانية مغلقة، الاثنين، بمناسبة عطلة وطنية عندما ارتفع الين إلى أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الدولار.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي، وكانت الخسائر أوسع نطاقاً لأسهم الشركات المعتمدة على التصدير.

كما كان أداء أسهم البنوك أضعف من المتوقع، إذ أدى انخفاض عائدات السندات في الداخل والخارج إلى خفض التوقعات بالنسبة لمستويات الدخل من الاستثمار والإقراض.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 5.24 %، ليصبح أكبر عوامل الضغط على المؤشر. وتراجع سهم أدفانتست المتخصصة في تصنيع آلات اختبار الرقائق الإلكترونية 5.63 %، كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.1 %. وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ انخفض سهم تويوتا موتور 2% ونزل سهم نيسان 2.07 %. وقاد سهم ريسونا القابضة خسائر أسهم البنوك على المؤشر نيكاي، إذ انخفض 6.38 %. وتراجع سهم نومورا القابضة 2.61 %.

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