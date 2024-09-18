سعر قهوة «أرابيكا» يقفز لأعلى مستوى في 13 عاماً

المصدر: (نيويورك - بلومبرغ)

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من المرجح أن يرتفع سعر فنجان القهوة وسط استمرار اضطراب الإمدادات، والتي دفعت ثمن حبوب «أرابيكا» الفاخرة إلى أعلى مستوياتها في 13 عاماً.

وارتفعت العقود الآجلة بنسبة 4.8 % إلى 2.718 دولار للرطل في نيويورك، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011. وقفزت الأسعار بنحو 40 % هذا العام، حيث أدى نقص حبوب «روبوستا» الأرخص إلى زيادة الطلب على أنواع «أرابيكا» المفضلة لسلاسل متاجر القهوة المتخصصة.

وفاقمت المخاوف من الطقس القاسي في البرازيل، أكبر منتج للقهوة، من ارتفاع أسعارها. تختتم الدولة موسم الحصاد لعام 2024-2025 وسط ضعف توقعات الإنتاج بعد أن أضرت الحرارة والجفاف بالحقول.

وقالت كونا حق، رئيسة الأبحاث في «إي دي آند إف مان»، «الأمر كله يتعلق بالطقس» في إشارة إلى الظروف المناخية في مناطق زراعة البن الرئيسية بالبرازيل، وتوقعات نقص الأمطار في الأسبوعين المقبلين.

ويتحول الاهتمام الآن إلى الموسم المقبل، حيث تعاني البرازيل من أسوأ موجة جفاف منذ عقود، ما يهدد بمزيد من الضرر للمحاصيل.

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