وول ستريت ترحب «بمبيعات التجزئة» قبيل إعلان أسعار الفائدة غداً

المصدر: متابعة - محمود حسن

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ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مرحبة ببيانات مبيعات التجزئة مع اقتراب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوياته القياسية خلال يوم، وذلك مع انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ترقباً لإعلان أسعار الفائدة مساء غداً الأربعاء.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 170 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 41793.78 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بور 500 بواقع 22.4 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 5655.51 نقطة.

كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 114.9 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 17707.019 نقاط.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 1% بعد أن رفعت شركة التكنولوجيا العملاقة توزيعاتها النقدية الفصلية بنسبة 10.7% إلى 83 سنتاً للسهم. كما وافقت الشركة على برنامج إعادة شراء بقيمة 60 مليار دولار.

وقفزت أسهم إنتل بنسبة 2.3% بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لجعل أعمالها في مجال الصب شركة تابعة. كما منحت إدارة بايدن الشركة ما يصل إلى 3 مليارات دولار من التمويل من خلال قانون الرقائق.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي خلال معظم الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة الخارجية إن مبيعات التجزئة زادت 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالزيادة بنسبة 1.1 بالمئة في يوليو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوط مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، 0.2 بالمئة بعد ارتفاع واحد بالمئة في يوليو. وتراوحت التقديرات بين خفض 0.6 بالمئة وزيادة 0.6 بالمئة.

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