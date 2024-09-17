سهم «ميديا الصينية» يرتفع 9.5% في أول أيام تداوله في هونغ كونغ

المصدر: وكالات

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ارتفع سهم مجموعة ميديا Midea الصينية للأجهزة المنزلية بنسبة 9.5% في أول ظهور له في بورصة هونغ كونغ، بعد أن جمعت نحو 4 مليارات دولار في أكبر طرح للأسهم في المدينة في نحو 4 سنوات.

وحددت ميديا، المدرجة أيضاً في بورصة شنتشن، سعر سهمها عند 54.80 دولار هونغ كونغ (7.03 دولارات أمريكية) في طرحها الأولي في هونغ كونغ.

وارتفع سعر السهم إلى 60 دولار هونغ كونغ (7.70 دولارات أمريكية) في أول أيام تداوله في هونغ كونغ الثلاثاء، أي بزيادة 9.5% عن سعر الطرح.

وأظهرت بيانات البورصة أن سهم ميديا هو الأكثر تداولاً من حيث حجم التداول في سوق هونغ كونغ حتى الآن يوم الثلاثاء، مع تداول 34.6 مليون سهم بقيمة 2.04 مليار دولار هونغ كونغ (261.8 مليون دولار أمريكي).

وباعت ميديا 565.9 مليون سهم في الطرح العام الأولي الذي يأمل المصرفيون أن يؤدي إلى إنعاش أسواق رأس المال المتعثرة في هونغ كونغ، حيث هبطت مبيعات الأسهم إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عقد من الزمان.

كان السعر النهائي الذي تم تحديده أقل بنسبة 20% تقريباً من سعر سهم ميديا المدرج في بورصة شنتشن. وعادة ما يتم تداول أسهم البر الرئيسي الصيني بسعر أعلى مقارنة بالأسهم المدرجة في بورصة هونغ كونغ.

وزادت شركة ميديا عدد الأسهم المعروضة للبيع في نهاية الاكتتاب بعد تلقي طلب قوي من المستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر.

ومن المتوقع أن يعزز نجاح طرح شركة ميديا ​​الأولي للأسهم ثقة المستثمرين بسوق الاكتتابات الأولية في هونغ كونغ، حيث انخفضت الإصدارات في السنوات الأخيرة وسط صراعات القيود التنظيمية في الصين.

تأسست مجموعة ميديا ومقرها الصين عام 1968، وتعمل بشكل أساسي في تصنيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية المنزلية من مكيفات الهواء والغسالات والمصاعد وغيرها من المنتجات، وتشمل علاماتها التجارية Comfee وEureka وLittle Swan.

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