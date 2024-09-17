ترامب يعتزم إطلاق منصة لتداول العملات المشفرة

المصدر: نيويورك - وكالات

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سيكشف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، عن منصته الجديدة للعملات المشفرة التي سيديرها أبناؤه، بعد اهتمامه الكبير بذلك المجال منذ إطلاق حملته الأخيرة للرئاسة، رغم نبذه للعملات المشفرة خلال فترة وجوده في منصبه سابقاً.

ويتوقع إطلاق ترامب رسمياً المنصة باسم World Liberty Financial، خلال مناقشة على «سبيس إكس»، وهو الإطلاق الذي كان يروج له منذ أسابيع، إذ قال في فيديو نشر سابقاً على حسابه الرسمي: «نحن نتبنى المستقبل مع العملات المشفرة، ونترك البنوك الكبرى البطيئة والمتهالكة خلفنا».

في البداية، أطلق على المنصة اسم «The DeFiant Ones» عندما أعلن عنها ترامب على موقع Truth Social في أغسطس، وكتب «لفترة طويلة جداً، كان المواطن الأمريكي العادي تحت ضغط البنوك الكبرى والنخب المالية»، مضيفاً «لقد حان الوقت لاتخاذ موقف معاً».

وأفاد موقع «كوين ديسك»، نقلاً عن مصدر مجهول مطلع على خطط الشركة، أن المنصة ستعمل على نحو مماثل لأنظمة أخرى مثل Coinbase وGemini وBinance، حيث تفرض رسوماً على المستخدمين لتداول العملات المشفرة، وقد تتضمن رمزها الخاص، الذي يشار إليه باسم WLFI.

لم تكشف عائلة ترامب إلا عن تفاصيل ضئيلة حول كيفية عمل World Liberty Financial، إذ قال إريك ترامب إن الشركة الناشئة ستعزز «الاستقلال المالي»، في حين قال دونالد ترامب جونيور إنها «ستجعل التمويل عظيماً مرة أخرى».

ومن المقرر أن يكون نجل الرئيس السابق الأصغر، بارون ترامب، هو «صاحب رؤية التمويل اللامركزي للمشروع»، وفقاً لتقرير حصل عليه كوين ديسك.

وتعد شركة World Liberty Financial، التي سيديرها نجلاه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، أحدث خطوة تركز على العملات المشفرة؛ فيما تمثل تراجعاً لموقف الرئيس السابق حيال العملات المشفرة خلال فترة وجوده في منصبه، عندما وصفها في 2019 بأنها «متقلبة للغاية وتعتمد على الهواء».

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