لاري إليسون يطيح بجيف بيزوس ويصبح ثاني أغنى رجل في العالم

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوز لاري إليسون رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل، مجدداً مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم مع ارتفاع أسهم أوراكل.

وبلغت ثروة إليسون، الذي يمتلك نحو 40% من أوراكل، نحو 206.5 مليارات دولار، وقت إعداد هذا التقرير، بزيادة 8.8 مليارات دولار وفق ما أظهرت قائمة فوربس اللحظية لمليارديرات العالم.

وارتفع سهم أوراكل بنحو 5% إلى أكثر من 170 دولاراً، ما عزز ثروة إليسون، فيما تراجع سهم أمازون 0.6% ما خفض ثروة بيزوس البالغة 202.9 مليار دولار، بنحو 1.5 مليار دولار.

يشار إلى أن لاري إليسون أزاح جيف بيزوس عن موقع الوصافة لفترة وجيزة يوم الجمعة الماضي قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث.

ويتربع إليسون في المركز الثاني ضمن قائمة فوربس لأثرياء العالم خلف الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك البالغة ثروته 251.4 مليار دولار، فيما يحتل بيزوس المرتبة الثالثة متقدماً على مؤسس شركة ميتا، مارك زوكربيرغ (183.5 مليار دولار).

وزادت ثروة إليسون 34.2 مليار دولار منذ 6 سبتمبر الجاري، عندما كان يحتل المرتبة الخامسة بين مليارديرات العالم بثروة 172 مليار دولار.

وقفز سهم أوراكل 21% خلال جلسات التداول الخمس الماضية بعد تقرير أرباح قوي وتوجيهات مستقبلية متفائلة، متجاوزاً توقعات المحللين، كما أعلنت شركة البرمجيات السحابية شراكة مع Amazon Web Services لتضاف إلى اتفاقات سابقة مع Google و Microsoft.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز