أسهم «آبل» تخسر 94 مليار دولار في يوم واحد.. وارتداد قوي لأسهم «انتل»

المصدر: نيويورك - وكالات

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أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على تباين في جلسة الاثنين مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي بشأن خفض الفائدة غداً، ما أدى إلى ضغوط على أسهم التكنولوجيا.

تراجع سهم آبل بنسبة 2.8% في جلسة الاثنين مسجلاً أكبر خسارة يومية في 5 أسابيع لتفقد الشركة 94 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم وحد، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

وجاءت هذه الخسائر نتيجة مخاوف ضعف الطلب على الإصدار الأخير من أجهزتها بعد أن قال محلل في TF International إن مبيعات مبيعات أجهزة «أيفون 16» انخفضت بنحو 13% في عطلة نهاية الأسبوع الأول من طرحها، مقارنة بما حققته إصدارات «أيفون 15» قبل عام.

قفز سهم «أنتل» بأكثر من 6% محققاً أعلى مكاسب يومية منذ بداية الشهر الحالي بعد أن أظهر تقرير أنها مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 3.5 مليارات دولار في شكل منح فيدرالية لتصنيع أشباه الموصلات لوزارة الدفاع الأمريكية.

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