ارتفاع جماعي للأسهم الأوروبية بدعم القطاع المالي

المصدر: عواصم - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بدعم من أسهم القطاع المالي مع توقع الأسواق لدورة تيسير نقدي في الولايات المتحدة قد تشهد بدايتها خفضا كبير لسعر الفائدة.

وخلال التداولات، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى 518.16 نقطة، وتفوق المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني على نظرائه في أوروبا بارتفاع بلغ 0.7 بالمئة.

كما ارتفع داكس الألماني 0.25% وكاك الفرنسي 0.43% وفوتسي الإيطالي 0.44%.

وتقدمت جميع القطاعات بقيادة المؤشر الفرعي لأسهم القطاع المالي الذي صعد واحدا بالمئة والمؤشر الفرعي لأسهم قطاع البنوك الذي تقدم 0.8 بالمئة.

ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول أسعار الفائدة غدا الأربعاء في وقت تراهن فيه الأسواق على فرصة بنسبة 67 بالمئة لخفضها 50 نقطة أساس.

وكان سهم كينج فيشر أكبر الرابحين بصعوده 6.6 بالمئة بعد أن رفعت شركة التجزئة الأوروبية المتخصصة في تحسين جودة المساكن الحد الأدنى لتوقعاتها للأرباح للعام بأكمله.

وارتفع سهم شركة باري كاليبو السويسرية البلجيكية لصناعة الشوكولاتة 6.2 بالمئة بعد أن رفع بنك باركليز تصنيف السهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز