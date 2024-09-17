216 مليون راكب للمواصلات العامة بالصين في يوم واحد

المصدر: وام

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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة النقل الصينية، أن قطاعات النقل تعاملت مع 215.92 مليون رحلة / راكب، يوم الأحد الماضي، وهو اليوم الأول لعطلة عيد منتصف الخريف الممتدة لثلاثة أيام في الصين، بزيادة 37.9 في المائة على أساس سنوي، حسب ما نقلته اليوم وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وسجلت الصين 17.09 مليون رحلة / راكب عبر السكة الحديدية، و544100 رحلة / راكب عبر الممرات المائية، إلى جانب 1.84 مليون رحلة / راكب عبر الخطوط الجوية، بينما سجلت المواصلات عبر الطرق السريعة، 196.45 مليون رحلة / راكب.

ويصادف عيد منتصف الخريف اليوم 17 سبتمبر.

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