تراجع الطلب على «آيفون» يهبط بسهم «أبل»

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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انخفض سهم «أبل» خلال تعاملات أمس، وسط مخاوف من ضعف الطلب على هواتف «آيفون»، خاصة طرز «برو»، وذلك في أعقاب انتقادات للشركة لعدم تقديمها أي جديد في أحدث إصداراتها. وقد تراجع السهم بنسبة 3.05% إلى 215.77 دولاراً بعدما لامس 213.92 دولاراً في وقت سابق.

وقال المحلل لدى «جيه بي مورجان»، ساميك تشاترجي، إن البيانات المبكرة تظهر طلباً مماثلاً على إصدار «آيفون 16» ولكن بداية أبطأ لطرازي «برو» مقارنة بالعام الماضي. فيما كتب وامسي موهان، من «بنك أوف أمريكا»: قد يؤثر العرض والتسعير على أوقات التسليم، ورغم أن تمديد تواريخ الشحن تعكس طلباً على «آيفون»، إلا أن عوامل أخرى مثل العرض والمخزون والتخصيص والتسعير قد تؤثر على تواريخ الشحن.

من جانبه، قال محلل «تي إف إنترناشونال سيكيورتيز»، مينج تشي كو، إن مبيعات «آيفون 16» انخفضت 12.7% في عطلة نهاية الأسبوع الأول من طرحها، مقارنة بما حققته إصدارات «آيفون 15» قبل عام.

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