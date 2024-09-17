تباطؤ التضخم يفتح طريق خفض الفائدة

المصدر: (دبي - محمود حسن)

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نجح تشديد السياسة النقدية عالمياً عبر رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، في كبح جماح التضخم في أكبر الاقتصادات العالمية، ما دفع الدول الكبرى في تسجيل انخفاض قوي بحسب بيانات في أغسطس.

ورغم أن معدلات التضخم الحالية لم تصل إلى مستهدفات البنوك المركزية الكبرى، إلا أنها باتت قريبة منها عن أي وقت مضى، وعلى سبيل المثال تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من 9.1% في يونيو 2022 إلى 2.5% في أغسطس الماضي، ليقترب بذلك من المستهدف البالغ 2%.

وفي منطقة اليورو تراجع من 10.6% ذروته في يونيو 2022 إلى 2.2% في أغسطس، وفي إيطاليا تراجع من 11.6% في ديسمبر 2022 إلى 1.1%، والمملكة المتحدة من 11.1% في أكتوبر 2022 إلى 2.2% .

كما تباطأ في ألمانيا من 8.8% في أكتوبر 2022 إلى 1.9%، وفي الولايات المتحدة من 9.1 إلى 2.5%، وفرنسا من 6.3% في فبراير 2023 إلى 1.8%، وكندا من 8.1% في يونيو 2022 إلى 2.5%.

ويفتح تباطؤ التضخم الطريق أمام خفض أسعار الفائدة الذي بدأه المركزي الأوروبي، حيث خفض معدل أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ثاني خفض له في ثلاثة أشهر إلى 3.5 % من 3.75 %، مما أعطى دفعة للاقتصاد المتباطئ في منطقة اليورو.

وتتوقع بيانات «ريفينيتيف» تنفيذ سبعة تخفيضات من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل عملية خفض خلال الشهور الاثني عشر المقبلة.

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