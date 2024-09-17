الين يرتفع إلى أعلى مستوى في عام مع تراجع الدولار

المصدر: (لندن - (رويترز)

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انخفض الدولار، بينما وصل الين إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام، في وقت يتوقع فيه المتعاملون أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قراراً هذا الأسبوع بخفض كبير للفائدة.

وجرى تداول الدولار عند 140.01 يناً خلال التداولات، وذلك بعد أن هبط إلى 139.58 يناً في وقت سابق من الجلسة، متراجعاً أكثر عن أقل مستوى منذ نهاية ديسمبر، الذي بلغه يوم الجمعة عند 140.285، وهي مستويات لم يشهدها منذ يوليو 2023.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، بنحو 0.3 %، إلى 100.69 نقطة. وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي، لا سيما مع تزايد احتمالات خفض الفائدة نصف نقطة مئوية.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات 30 نقطة أساس، على مدى ما يقرب من أسبوعين. ويتطلع المستثمرون إلى قرار بنك اليابان، بشأن الفائدة يوم الجمعة، إذ من المتوقع أن يبقي البنك على السعر عند 0.25 %، بعد أن رفعه مرتين بالفعل خلال العام الجاري. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.6 %، إلى 1.3199 دولار، كما زاد اليورو 0.4 %، مسجلاً 1.1120 دولار.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، لكن رئيسته كريستين لاغارد قلصت توقعات تنفيذ خفض آخر الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا (المركزي)، سعر الفائدة الرئيس عند 5 % يوم الخميس، بعد أن بدأ مرحلة التيسير النقدي، بخفض قدره 25 نقطة أساس في أغسطس.

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