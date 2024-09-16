بتكوين دون 59 ألف دولار بتراجع 2.5 %

المصدر: دبي - بلومبرغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجع سعر بتكوين قبيل خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فيما تراقب الأسواق هذا التغير الوشيك في السياسة النقدية.

انخفض سعر بتكوين، الأصل الرقمي الأكبر في العالم، بنحو 2.5 % أمس، وجرى تداولها بسعر 58470 دولاراً، كما انخفضت أسعار العملات المشفرة الأصغر، بدءاً من «إيثريوم»، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، ووصولاً إلى «دوغ كوين»، العملة الأكثر رواجاً بين عملات «الميم»، والتي كافحت لتعويض خسائرها.

ويأتي أحدث تراجع لسعر بتكوين، بعد ارتفاعه 10 % خلال الأيام السبعة التي انتهت الأحد، ما يعد أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يوليو الماضي، والذي عكس حينها تجدد توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ويُتوقع أن يخفض مسؤولو البنك تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المقبل.

ويشير أول خفض لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، منذ أكثر من 4 أعوام، إلى بداية تيسير الأوضاع المالية، ما يعطي عادةً دفعة للأصول مرتفعة المخاطر، مثل العملات المشفرة. إلا أن هناك حالة من الضبابية تسود بين المستثمرين، حيال مقدار الخفض المرتقب إجراؤه يوم الأربعاء، ورد فعل الأسواق على التوقعات المُحدثة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي -أو ما يطلق عليه المخطط النقطي- والمؤتمر الصحافي لرئيس البنك جيروم باول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز