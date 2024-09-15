الصين تتعهد بتطبيق سياسات مالية استباقية لدعم الاقتصاد

المصدر: (بكين - د ب أ)

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أكدت وزارة المالية الصينية في بيان، أن بكين تعتزم تطبيق سياستها المالية الاستباقية لدعم الاقتصاد من أجل تحقيق أهدافه السنوية. وانتعاش العائدات المالية مقيد بشكل جزئي، بسبب الانخفاضات المستمرة في أسعار المنتجات الصناعية، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وارتفعت العائدات غير الضريبية بشكل كبير بسبب تنشيط الأصول على مستويات محلية.

وسوف تعامل وزارة المالية كل الأطراف بشكل متساوٍ فيما يتعلق بالدعم المالي والحوافز الضريبية والمشتريات الحكومية، حيث تدعم بناء سوق وطني موحد. وسوف تدفع الوزارة باتجاه خفض التكاليف التمويلية واللوجستية في الاقتصاد الحقيقي، كما أنها سوف تحسن استغلال السندات السيادية الخاصة الطويلة الأجل، والسندات الحكومية الخاصة المحلية.

كما ستسعى إلى تحسين السياسات المالية والضريبية، التي تشجع على الاستهلاك وأنشطة تجارة السلع الاستهلاكية.

وتهدف الوزارة أيضاً إلى تعزيز الضوابط على طرفي الإمدادات والطلب للقضاء على الديون الخفية الجديدة، كما ستعمل من أجل الحيلولة دون إطلاق مشاريع جديدة تكلف أكثر مما يمكن للسياسة المالية تحمله.

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