الهند تلغي الحد الأدنى لسعر تصدير البصل وتخفض رسومه الجمركية 20%

المصدر: دبي - البيان

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في إجراءين مزدوجين لتحفيز صادرات البصل ألغت وزارة المالية الهندية الحد الأدنى لسعر التصدير على البصل، كما خفضت الرسوم الجمركية على صادراته من 40 % إلى 20 %، وسيدخل قرار الخفض حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم السبت.

وفي قرارات رئيسية مؤيدة للمزارعين، قالت الحكومة المركزية إنها رفعت الرسوم الأساسية على الزيت المكرر إلى 32.5 %، وزادت رسوم الاستيراد على الزيوت الصالحة للأكل من صفر إلى 20 %، وألغت الحد الأدنى لرسوم التصدير على البسمتي.

وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بهذه القرارات، وقال: «نحن لا ندخر جهداً في سبيل مصلحة إخواننا وأخواتنا المزارعين الذين يعملون ليلاً ونهاراً من أجل الأمن الغذائي للبلاد. وسواء كان الأمر يتعلق بخفض الرسوم الجمركية على صادرات البصل أو زيادة الرسوم الجمركية على استيراد الزيوت الصالحة للأكل، فإن العديد من هذه القرارات ستعود بالنفع الكبير على منتجي الأغذية لدينا. وفي حين أن هذه القرارات ستزيد من دخلهم، فإن فرص العمل ستزداد أيضاً في المناطق الريفية».

وقال وزير الزراعة شيفراج سينغ تشوهان «سيتمكن المزارعون من الحصول على أسعار أفضل لهذه المحاصيل ومع زيادة المصافي في المناطق الصغيرة والريفية، ستزداد فرص العمل هناك أيضاً».

وتهدف القرارات التي أعلن عنها إلى تعزيز دخل المزارعين، قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في ولاية ماهاراشترا، أكبر منتج للغذاء الأساسي.

وفي مايو من هذا العام، رفعت الهند الحظر على صادرات البصل، ولكنها فرضت سعر التصدير الأدنى عند 550 دولاراً أمريكياً للطن، وهو ما يعني في الأساس أن المزارعين لا يستطيعون بيع منتجاتهم في الخارج بسعر أقل من هذا السعر.

وجاء في إشعار صادر عن المديرية العامة للتجارة الخارجية: «تم رفع شرط الحد الأدنى لسعر التصدير (MEP) على تصدير البصل اعتباراً من الآن وحتى صدور أوامر أخرى».

وبحسب البيانات التي جمعتها إدارة شؤون المستهلك، بلغ متوسط سعر البصل في عموم الهند يوم الجمعة 50.83 روبية للكيلوغرام، بينما بلغ السعر النموذجي 50 روبية للكيلوغرام. ويبلغ الحد الأقصى لسعر البصل 83 روبية للكيلوغرام، وأدنى سعر 28 روبية للكيلوغرام.

وفي الأسبوع الماضي، أشارت وزيرة شؤون المستهلك نيدهي كهاري إلى أن توقعات توفر البصل وأسعاره في الأشهر المقبلة تظل إيجابية، حيث زادت المساحة المزروعة في الخريف بشكل حاد إلى 2.9 هكتار حتى الشهر الماضي مقابل 1.94 هكتار في نفس الفترة من العام الماضي.

كانت الرسوم الجمركية البالغة 40 % مفروضة على الصادرات منذ الرابع من مايو بعد فرضها لتثبيط تصدير البصل للمساعدة في خفض سعره في السوق المحلية.

وصدرت الهند 2.6 مليون طن من البصل حتى يوليو من العام المالي الجاري. مقارنة بـ 16.07 مليون طن من البصل في العام المالي الماضي.

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