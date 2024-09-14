ألمانيا تدعو القطاع الاقتصادي إلى اللحاق بركب التكنولوجيات الجديدة

المصدر: برلين - د ب أ

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دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، القطاع الاقتصادي إلى اللحاق بالركب في مجال التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

وقال هابيك في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية: «على مدار السنوات العشرين الماضية لم ننتج جوجل أو أبل أو علي بابا. يجب عدم تكرار ذلك مع الذكاء الاصطناعي. يجب أن ننظر إلى التكنولوجيات الجديدة كفرصة: احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، الذكاء الاصطناعي، الهيدروجين. عدم خوض حرب ثقافية ضد السيارة الكهربائية بعد الآن، بل الوضوح والموثوقية».

وأشار هابيك إلى التقارير الاقتصادية الصادرة عن الرئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراجي، واتحاد الصناعات الألمانية، متبنياً مطالبهم بمزيد من الاستثمارات، وقال: «تحسين الظروف الإطارية أمر ضروري، ولكن هناك حاجة إلى استثمارات - في البنية التحتية والتعليم والجامعات والتحول والأمن.. لقد قدم اتحاد الصناعات الألمانية هنا مقترحاً جيداً بشأن إنشاء صندوق خاص.. الوضع جاد، لكن بلدنا واقتصادنا يتمتعان بنقاط قوة كبيرة. علينا فقط أن نعمل بجدية الآن لجعلها قادرة على مواجهة المستقبل».

وكان رئيس الحكومة الإيطالية السابق والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، أكد من قبل ضرورة أن يصبح الاقتصاد الأوروبي أكثر إبداعاً بشكل كبير حتى لا يخرج عن المنافسة العالمية.

وكتب دراجي (77 عاماً) في تقرير بتكليف من المفوضية الأوروبية قبل حوالي عام، إن الاتحاد الأوروبي يواجه «تحدياً وجودياً»، موضحاً أنه إذا لم يصبح الاقتصاد المحلي أكثر إنتاجية فسيضطر الناس إلى تقليص تطلعاتهم، على سبيل المثال فيما يتعلق بحماية المناخ، أو تطوير التقنيات المبتكرة، أو نموذجهم الاجتماعي الخاص.

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