الصين ترفع سن التقاعد للمرة الأولى منذ عقود

المصدر: أ ف ب

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سترفع الصين سن التقاعد القانوني فيها تدريجياً للمرة الأولى منذ عقود حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الجمعة في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان والمهددة بأزمة ديموغرافية خطيرة.

انخفض عدد السكان في الصين في العام 2023 للعام الثاني على التوالي، ما ينذر بمشاكل خطيرة للاقتصاد والنظام الصحي والضمان الاجتماعي، مع تزايد عدد كبار السن وانخفاض عدد المواليد.

ونقلت الوكالة عن قرار حكومي أن السن القانوني للتقاعد لدى الرجال سيُرفع تدريجيا إلى 63 عاما مقابل 60 عاما حاليا، وبالنسبة للنساء سيُرفع من 50 إلى 55 عاما، أو من 55 إلى 58 عاما، حسب نوع العمل الذي يقمن به.

وأوضحت الوكالة أن رفع سن التقاعد سيمتد على 15 عاما اعتبارا من العام 2025.

وأكدت أن القواعد الجديدة ستسمح أيضا للموظفين "بتأخير تقاعدهم إلى تاريخ أبعد في حال توصلوا إلى اتفاق مع أرباب العمل".

إلى ذلك، سيزيد الحد الأدنى لعدد سنوات العمل المؤهِّلة للحصول على معاش التقاعد من 15 إلى 20 عاما.

وقال مو رونغ مدير الأكاديمية الصينية للعمل والضمان الاجتماعي، لصحيفة الشعب اليومية إن رفع سن التقاعد "خيار لا مفر منه".

وأضاف أن هذا التغيير "سيؤدي إلى استقرار معدل المشاركة في سوق العمل والحفاظ على زخم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحيويتها".

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