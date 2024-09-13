النفط يرتفع.. وبرنت يلامس 72 دولاراً

المصدر: سنغافورة - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 % أمس وسط قلق حيال تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إلا أن المخاوف من انخفاض الطلب حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر دولاراً أو 1.4 % إلى 71.61 دولاراً للبرميل خلال التداولات. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أكتوبر 92 سنتاً أو 1.4 % إلى 68.23 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين بأكثر من 2 % في الجلسة السابقة مع إغلاق منصات بحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة واضطراب عمليات التكرير بالمصافي بسبب وصول الإعصار فرنسين إلى اليابسة في جنوب لويزيانا أول من أمس.

ولكن مع اقتراب الإعصار من نهايته بعد وصوله إلى اليابسة، تحول انتباه سوق النفط مرة أخرى إلى انخفاض الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي مع نمو واردات الخام وانخفاض الصادرات. وأظهرت البيانات أيضاً أن الطلب على البنزين انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو في الوقت نفسه الذي تراجع فيه الطلب على نواتج التقطير. كما هبط تشغيل المصافي. والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وفي وقت سابق من الأسبوع، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 وقلصت أيضاً توقعاتها للعام المقبل، في ثاني تعديل بالخفض على التوالي.

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