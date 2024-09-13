الشركات في ألمانيا تعاني.. والديون تتراكم

المصدر: (فيسبادن - د ب أ)

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ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال أغسطس الماضي على أساس سنوي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن استناداً إلى بيانات أولية أنه تم تسجيل زيادة في قضايا إشهار الإفلاس أمام المحاكم بنسبة 10.7 % على أساس سنوي.

وبحسب بيانات المكتب، فإنه لم يتم تسجيل زيادة في حالات الإفلاس أقل من 10 % هذا العام سوى في يونيو الماضي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع حالات الإفلاس المسجلة ستؤدي فعلياً إلى إجراءات يتم إدراجها بعد ذلك في الإحصاءات الرسمية.

ووفقاً لهذه النتائج النهائية، تم تقديم طلبات بإشهار إفلاس 10 آلاف و702 شركة في النصف الأول من هذا العام بما في ذلك شهر يونيو، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 24.9 % عما كان عليه في النصف الأول من عام 2023.

ويبلغ إجمالي الديون المستحقة من الشركات التي بدأت إجراءات الإفلاس في النصف الأول من هذا العام 32.4 مليار يورو بعد 13.9 مليار يورو في النصف الأول من العام السابق. وكان أغلب هذه الحالات شركات تعمل في قطاعي النقل والتخزين.

كما أشارت البيانات إلى تزايد في عدد وكالات التوظيف المؤقتة وشركات البناء التي أشهرت إفلاسها.

وتم تسجيل 35 ألفاً و371 حالة إفلاس لأفراد في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 6.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

والشهر الماضي، قال معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) إن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.

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