مؤسس مالكة «تيك توك» الأغنى في الصين

المصدر: (بكين - وكالات)

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أصبح «تشانج ييمينج» المؤسس المشارك لشركة «بايت دانس»، مالكة تطبيق «تيك توك»، أغنى شخص في الصين، بثروة 45.6 مليار دولار، وفق تقديرات «فوربس».

إذ تفوق «ييمينج» على «تشونج شانشان» رئيس مجلس إدارة «نونجفو سبرينج»، المتخصصة في إنتاج المياه المعبأة، والذي تُقدر ثروته عند 43.3 مليار دولار.

ويرجع ذلك إلى تراجع ثروة «شانشان» البالغ من العمر 69 عاماً بمقدار 4.4 مليارات دولار، إثر هبوط سهم «نونجفو سبرينج» المدرج في هونغ كونغ 7.5 %، منذ إعلان نتائج أعمال سلبية في 28 أغسطس الماضي.

وظل «ييمينج» البالغ من العمر 40 عاماً، محافظاً على قيمة ثروته، رغم تراجع تقييم «بايت دانس» غير المدرجة في البورصة، إلى 217 مليار دولار، من ذروته عند 400 مليار دولار في عام 2021، بحسب تقديرات «فوربس».

ويكافح قطب المشروبات البالغ من العمر 69 عاماً، الذي تصدر قائمة أغنى شخص في الصين لمدة ثلاث سنوات متتالية، لتنمية أعمال شركة المياه المعبأة «نونجفو سبرينج». وتواجه «بايت دانس» مشكلات كبيرة، بعد استقالة تشانج ييمينج في 2021، مسلّماً زمام الأمور إلى زميله في الكلية ليانغ روبو، وحالياً، يقيم ييمينج في سنغافورة.

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