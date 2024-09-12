المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 0.25%

المصدر: بروكسل - وكالات

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قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية 0.25%، وهو ما يمثل ثاني خفض له لسعر الفائدة على الودائع هذا العام.

يبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي الآن 3.5٪، انخفاضًا من 3.75٪.

تأتي هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بعد فترة من النمو الاقتصادي البطيء في منطقة اليورو وتباطؤ التضخم، الذي تراجع نحو هدف البنك المركزي البالغ 2% في أغسطس.

وينقسم خبراء الاقتصاد حول ما إذا كان صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيتطلعون إلى التوقف مؤقتاً عندما يجتمعون مرة أخرى في 17 أكتوبر، كما فعلوا في يوليو، قبل خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في 12 ديسمبر.

ويأتي اجتماع البنك المركزي الأوروبي قبل أيام فقط من استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة خفض أسعار الفائدة الخاصة به.

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