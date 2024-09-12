«أوبن إيه آي» تفكر في رفع اشتراكات «شات جي بي تي» إلى 2000 دولار شهرياً

المصدر: دبي - وكالات

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ناقش مسؤولون تنفيذيون بشركة «أوبن إيه آي» تحديد أسعار للاشتراك في نماذج اللغات الكبيرة التالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل «ستروبيري» و«أريون» تصل إلى 2000 دولار شهرياً، لتمثل بذلك الزيادة نسبة 9900 % في ظل تقارير عن إفلاس الشركة قريباً، وذلك حسب ما نقلته «رويترز» عن تقرير نشرته «ذا إنفورميشن» في وقت سابق هذا الشهر نقلاً عن مصدر لم تكشف عنه.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الشركة ناقشوا فرض أسعار أعلى خلال المناقشات الداخلية المبكرة بشأن نماذج اللغات الكبيرة.

وحسب التقرير، فإن التكلفة الحالية لاستخدام «شات جي بي تي بلاس» روبوت الدردشة الذي طورته «أوبن إيه آي» تبلغ 20 دولاراً شهرياً، حيث تمتلك الشركة مليون مشترك، لكن في الوقت نفسه يصل النموذج المجاني إلى مئات الملايين من المستخدمين.

وفي أواخر أغسطس، ذكرت «أوبن إيه آي» أنها تهدف لإطلاق «ستروبيري» الذي سيكون قادراً على حل المشكلات والمهام التي تتجاوز قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية، كما سيتمكن من حل المشكلات الرياضية التي لم يواجهها أبداً وأداء مهام عالية المستوى مثل تطوير استراتيجيات السوق وإجراء أبحاث عميقة.

وتحمل «أوبن إيه آي» لواء الصناعة، وأنفقت 7 مليارات دولار على تدريب نماذجها (مقارنة بـ1.5 مليار دولار فقط على الموظفين)، وتتوقع خسائر بقيمة 5 مليارات دولار، بسبب عدة عوامل منها شراء الأجهزة، والبنية الأساسية لمركز البيانات، والطاقة والتبريد، ناهيك عن تكلفة تدريب نموذج لغوي كبير، واستناداً إلى التوقعات، قد تتقدم بطلب إفلاس في غضون العام المقبل على الرغم من أن جولة التمويل الأخيرة من المستثمرين من المرجح أن تؤخر الحاجة إلى إجراء مالي جذري.

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